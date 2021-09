Moratti dona il suo stipendio da 1,5 milioni ai dipendenti Saras in difficoltà

Massimo Moratti cede il suo intero stipendio annuale ai dipendenti in cassa integrazione. Si parla di 150 euro in più nelle buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2021

Massimo Moratti ha donato tutto il suo stipendio annuale, pari a circa 1,5 milioni di euro, ai lavorati della raffineria Saras con sede a Sarroch, in Sardegna. La donazione da parte dell'ex presidente dell'Inter è stata pensata per compensare la riduzione dello stipendio dovuto alla cassa integrazione attiva dall'esplosione della pandemia di Covid-19. Ogni dipendente dell'azienda di famiglia, ad esclusione dei dirigenti, riceverà 150 euro netti in più nelle buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2021. "Vi ringrazio – scrive Massimo Moratti in una lettera – per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile. Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione".