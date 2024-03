Morti sul lavoro: tre operai feriti in Trentino, 51enne schiacciato da legna

Morti sul lavoro, 51enne deceduto perchè schiacciato da 300kg di legna

Un operaio di 51 anni è morto nel cantiere dove stava lavorando a Valdidentro. nella provincia di Sondrio. L’uomo, un geometra, è rimasto schiacciato da alcuni pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 chilogrammi. In base a una prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, il carico sarebbe scivolato da un camion dopo che le cinghie di bloccaggio si sono improvvisate allentate. L’incidente che è costato la vita al cinquantunenne si è verificato nella mattinata di venerdì 22 marzo, attorno alle 9; sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats. I soccorsi, però, si sono rivelati purtroppo inutili: l’uomo, infatti, è morto sul posto. L’area dell’incidente è stata sottoposta a sequestro.

L’altro incidente sul lavoro in Trentino

Nella notte tra giovedì e venerdì si è verificato un altro grave incidente sul lavoro in Italia: due operai di 48 anni sono ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata, mentre un altro di 38 anni risulta in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 3 nel cantiere per la realizzazione della galleria passo San Giovanni-Cretaccio, in Trentino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, sembra che gli addetti stessero lavorando all’interno di un cestello a una altezza di quasi 5 metri e che, per cause che sono ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda e degli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza, sarebbero precipitati (forse a causa di un cedimento del carrello elevatore).