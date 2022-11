Morto Danilo Arlenghi, addio al presidente del Club del Marketing

Danilo Arlenghi morto, si definiva "gastronomo per vocazione"

Questa mattina si è spento, all'età di 66 anni il Presidente del Club del Marketing Danilo Arlenghi. Esperto in Comunicazione e Marketing, organizzatore, è stato anche moderatore e relatore di eventi ed editore. Abile oratore e qualificato divulgatore viene spesso invitato come relatore o come moderatore a convegni, congressi, tavole rotonde e conferenze o come testimonial in corsi universitari, e come docente in corsi post-universitari e aziendali in Marketing strategico e operativo, Marketing non convenzionale, Relazioni pubbliche, media relation e ufficio stampa. Si definisce "gastronomo per vocazione, antiquario per passione, umorista per inclinazione, esperto di marketing per formazione, comunicatore, relatore, conduttore ed organizzatore di eventi per missione".