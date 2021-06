Mottarone, il bimbo Eitan lascia il reparto di Rianimazione

Strage funivia: il piccolo Eitan lascia la Rianimazione. Ora sarà trasferito in un reparto di degenza.

Eitan non è più in pericolo di vita. "Le condizioni sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta". Lo stato di salute del bambino di 5 anni, unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, è in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale. Si apprende da fonti mediche dell'ospedale Regina Margherita di Torino dove è ricoverato il bambino. "Nella giornata di domani il bambino uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza", concludono dall'ospedale. Dopo alcuni giorni in osservazione il piccolo potrà fare ritorno a casa con la zia.

