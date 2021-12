Mps-David Rossi, "Non verbalizzare una testimonianza è di gravità inaudita"

Mps-David Rossi, l'avvocato della moglie Miceli: "Testimonianza non verbalizzata, gravità inaudita"

Riguardo alla "notizia dell'esistenza di un possibile teste in grado di ricostruire gli attimi che hanno preceduto la morte di David Rossi, il suo atteggiamento, in grado di indicare se stesse parlando al telefono con qualcuno" e che "la polizia giudiziaria decide di non procedere alla verbalizzazione di questo teste è qualcosa di assolutamente grave". Sono le parole dell'avvocato Carmelo Miceli, legale della moglie di David , l'ex capo della comunicazione Mps morto il 6 marzo del 2013, e della figlia Carolina Orlandi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dove il deputato Fdi ha denunciato l'esistenza di un testimone che ha fatto dichiarazioni spontanee che non sarebbero però state verbalizzate. "Era doveroso - ha proseguito - in un contesto di istigazione al suicidio, verbalizzare chi spontaneamente aveva avvertito la necessità di recarsi innanzitutto all'autorità giudiziaria per riferire qualcosa". Che queste dichiarazioni spontanee "non siano agli atti è di una gravità inaudita", ha concluso Miceli.

"Non ci vengono restituiti i suoi effetti personali"

Il legale della moglie di David continua: "Chiedo al ministero della Giustizia di vigilare e garantire il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria attraverso la verifica, che può e che deve fare, sul perché alcune indagini vengono iscritte a modello 45 e non per fatti costituenti reati, perché alcune procure continuano a rimpallarsi la competenza, perché all'istanza che abbiamo fatto, reiteratamente al tribunale di Genova, di restituzione degli effetti personali di David ancora oggi, non abbiamo avuto riscontro". "Noi abbiamo spontaneamente consegnato a Genova" gli effetti personali di David "nella speranza che aprisse l'indagine e nel farlo gli abbiamo affidato tutto quello che c'è dentro quegli atti" ha continuato l'avvocato denunciando che oggi vengono "trattenuti indebitamente quegli effetti personali e non sappiamo dove, con quali modalità e catene di custodia. Chiediamo allo Stato di fare lo Stato".

David Rossi, la moglie: "Invito il pm Nastasi a dire la sua"

"Invito il pm Nastasi a dire la sua", ha dichiarato Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, nel corso della conferenza stampa alla Camera, facendo riferimento alle rivelazioni fatte dall'ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena colonnello Pasquale Aglieco sulle modalità del sopralluogo dei pm. Tognazzi afferma di aver sentito dai media che "il pm Nastasi ha negato quanto dichiarato da Aglieco. Mi domando: in quella stanza è acclarato che ci fossero tre persone, tre magistrati e, a detta di Aglieco, anche lui presente. Le stesse immagini dimostrano che in quella stanza in quelle ore è stato fatto quello che abbiamo visto, i magistrati sono stati nella stanza tre ore prima che arrivasse la scientifica", continua Tognazzi. Riguardo alle parole del colonnello Aglieco che in alcuni passaggi ha tirato in ballo il pm Nastasi, la signora Tognazzi conclude: "Se Nastasi nega di essere stato lui dica chi è stato, le persone sono quelle nella stanza e in quella stanza nessun altro aveva accesso".

Morra: "Ci sono estremi per aprire istruttoria in Antimafia"

"Ieri nell'Ufficio di presidenza (della Commissione parlamentare Antimafia ndr) un gruppo parlamentare ha avanzato la richiesta di far partire un'attività istruttoria in Antimafia. Ci sono gli estremi perché questo avvenga". Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, partecipando alla conferenza stampa promossa dal deputato Fdi Walter Rizzetto sul caso dell'ex capo della Comunicazione di Mps. "La Commissione Antimafia, di concerto con la Commissione sulla morte di David Rossi, farà il suo", ha sottolineato Morra.

