Murgia su Figliuolo: “Ho paura di un commissario in divisa”. Tu che pensi?VOTA

MICHELA MURGIA SUL COMMISSARIO FIGLIUOLO: "UN COMMISSARIO IN DIVISA MI SPAVENTA"

"A me spaventa avere un Commissario che gira con la divisa, non l'ho mai subito il fascino della divisa. Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere sono i dittatori, quando vedo un uomo in divisa un po' mi spavento sempre", con queste parole la scrittrice Michela Murgia ha parlato del Generale Francesco Paolo Figliuolo nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, commissario per l’Emergenza Covid. Figliuolo è stato chiamato per sostituire Domenico Arcuri, nominato dall’ex premier Giuseppe Conte a marzo dello scorso anno.

MICHELA MURGIA SUL COMMISSARIO FIGLIUOLO/ LA RETE SI DIVIDE E IL DIBATTITO DILAGA SUI SOCIAL

Come al solito l’opinione pubblica (e la rete) si è divisa. C’è chi ha dato ragione alla Murgia e chi invece no. Tu che cosa pensi? VOTA. Su Twitter eversun80 scrive: “Non concordo, i militari o in genere le persone in divisa hanno dato molto durante diverse emergenze, terremoti, alluvioni etc. Perchè in questo caso dovrebbero spaventate?”. Luca Falavigna invece twitta: “Non ha tutti i torti ma è soggettivo. È un commissario e non un uomo di governo. Fosse stato un ministro sarei d’accordo con lei”. Akaef cinguetta: “Condivido la riflessione di in questo stralcio dell'intervista. La scelta di mostrarsi in alta uniforme, anche quando non se ne comprende l'esigenza, non aggiunge nulla alle capacità richieste dall'incarico assunto. Mi sa di ‘lei non sa chi sono io’”.