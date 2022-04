Napoli, 16enne accoltellato fuori dal bar: è grave, sfiorato un polmone

Accoltellamento nella notte nel napoletano, a Marano

Questa notte i carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania dopo che un minore è stato accoltellato. La vittima è un 16enne di Mugnano, incensurato. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il ragazzo sarebbe stato ferito al torace nei pressi di un bar in Via Falcone. Non sono chiare le motivazioni. Indagini in corso per chiarire dinamica dei fatti.

Il ragazzo è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. E' stato sottoposto a intervento chirurgico, perche' la ferita potrebbe aver sfiorato il polmone.