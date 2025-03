Napoli, abbattuta la Vela gialla. Manfredi: "Non è più la Scampia di Gomorra"

Napoli, addio a un simbolo anche di degrado: la Vela gialla di Scampia non c'è più

Uno dei simboli di Gomorra non esiste più, la tristemente famosa Vela Gialla di Scampia a Napoli è stata abbattuta questa mattina. I lavori sono iniziati alle 10 e all'evento era presente anche il sindaco della città Gaetano Manfredi. "Oggi - dice il primo cittadino - è veramente una bella giornata e molto importante per Napoli e per Scampia. Questo è un momento simbolico in cui inizia la demolizione della Vela Gialla. Siamo riusciti a rispettare i tempi ed è anche un momento emozionante. Oggi il nostro pensiero va anche alle vittime della Vela Celeste", dove un crollo a luglio scorso provocò 3 morti e 11 feriti.

Dalle ceneri delle Vele ispirate alle linee di uno dei padri dell'architettura moderna, lo svizzero-francese Le Corbusier, trasformatesi col tempo da complessi da copertina a strutture degradate per centinaia di famiglie, - riporta l'Ansa - sorgeranno dodici edifici in grado di ospitare ognuno circa 35 nuclei familiari. Sarà una Scampia meno futurista ma probabilmente più accogliente quella cui stanno lavorando in sinergia le istituzioni e che oggi ha salutato l'ultima tappa prima dell'avvio dei lavori, con lo sgombero pacifico delle ultime undici famiglie delle 475 interessate. "Non è più la Scampia di Gomorra, ma una nuova Scampia", ha detto il sindaco Manfredi.