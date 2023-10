Ambulanza multata per eccesso di velocità: a bordo una donna bruciata viva

Napoli, soccorritori increduli. Arriva il verbale beffa dopo una chiamata d'urgenza

Da Napoli arriva una vicenda che ha dell'assurdo ma che purtroppo é vera. Un'ambulanza che stava trasportando una donna bruciata viva dal vicino di casa é stata multata per eccesso di velocità. Il vicino di casa della donna - riporta Il Messaggero - l'aveva cosparsa di benzina e le aveva dato fuoco. L'episodio risale al 5 settembre. Qualche giorno fa, il 21 ottobre, Antonella Iaccarino è morta. Agli operatori del 118 di Pozzuoli, che erano intervenuti, resta il verbale da pagare. La vicenda è stata resa nota dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", che in un post su Facebook si era sfogata contro l'assurda decisione.

"Caro Ministero dell’Interno, centro nazionale accertamento infrazioni, se proprio volete noi andiamo piano: ma poi?". L'associazione ha inoltre ricostruito la vicenda: "In particolare i sanitari avevano fatto di tutto per salvarle la vita, senza ovviamente curarsi di rispettare i limiti di velocità, per portarla in tempo all’ospedale Cardarelli. Tuttavia, 16 giorni dopo la donna è morta, mentre l’ambulanza si è vista recapitare una multa per eccesso di velocità".