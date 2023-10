Maine, strage in una sala bowling: 22 morti e 50 feriti. Il killer é in fuga

Maine, ennesima strage. Un uomo sta sparando all'impazzata: bilancio delle vittime drammatico

Ennesima strage negli Stati Uniti, questa volta lo Stato colpito é il Maine e in particolare la seconda grande città più grande: Lewinston. Un uomo armato é entrato in una sala da bowling prima e poi anche in un ristorante e in un supermercato Walmart e ha fatto fuoco. Il bilancio parziale é pesantissimo: 22 morti e almeno 50 feriti, il killer é in fuga e la Polizia ha diffuso un messaggio ai cittadini: "Uomo armato e pericoloso, non uscite di casa". Le notizie sono ancora frammentarie: c'è chi parla di due, chi di tre sparatorie. La polizia di stato del Maine ha ordinato ai residenti di rifugiarsi in zone protette. In particolare, secondo fonti di polizia, i tre locali teatro della strage sarebbero Sparetime Recreation, Schemengees Bar & Grille Restaurant e appunto un supermercato della catena Walmart.

Sarebbero tutti a pochi chilometri di distanza. Il nome dell'autore della strage è Robert Card, fa sapere la polizia. Si tratta, dice sempre la polizia, di un quarantenne istruttore di armi da fuoco curato di recente in un ospedale psichiatrico. Media locali aggiungono che Card è rimasto per due settimane nella struttura sanitaria e aveva minacciato di aprire il fuoco presso la base della Guardia Nazionale di Saco, a sud di Lewinston.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con la governatrice del Maine, Janet Mills, per offrirle il sostegno del governo federale in seguito alla sparatoria. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, Biden ha parlato anche con i senatori dello Stato, Angus King e Susan Collins, e con il deputato Jaren Golden, e a tutti ha offerto il "pieno sostegno federale" della sua amministrazione "nel piangere questo orribile attacco".