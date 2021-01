Napoli, donna partorisce tra i rifiuti. Salvata con il bambino dalla Polizia

Nel quartiere di Poggioreale, Napoli, una donna ha partorito presso una struttura abbandonata dove i senza tetto trovano riparo. Come riportato da TGCOM24, la mamma e il bambino sono stati aiutati da alcuni agenti della polizia che intervistati nel programma "Pomeriggio Cinque" hanno dichiarato: "n cittadino ci ha segnalato un uomo che chiedeva aiuto con in braccio un fagottino. Il bambino aveva solo degli stracci addosso e l'abbiamo portato in zona" -e continuano-"Abbiamo trovato una baracca tra le campagne e all'interno c'era la mamma rannicchiata su una barella - spiega un altro poliziotto - anche lei è stata portata in ospedale e ora faremo gli accertamenti del caso sulla sua situazione. Comunque sia la mamma, sia il bambino stanno bene".