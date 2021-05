Napoli, la rapina vista "in diretta". E i Carabinieri lo arrestano

Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato ieri dai Carabinieri a Napoli per rapina ai danni di due ragazze 18enni vista "in diretta" da un militare dell'Arma.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Capodimonte che, affacciato alla finestra della sua abitazione, ha visto ed è intervenuto, costringendo l'uomo a scappare e poi dando elementi utili all'identificazione. Il fatto è accaduto ieri intorno a mezzanotte in viale Colli Aminei. L'uomo, a bordo della propria auto, ha avvicinato le due ragazze in strada, le ha scaraventate e si è impossessato della borsa di una delle due; il sottufficiale ha urlato e l'uomo è tornato alla sua auto ed è fuggito. Sono immediatamente scattate le indagini che hanno permesso di individuare G.A., 38 anni, come autore della rapina. L'uomo è stato trovato nella sua abitazione nel rione San Gaetano; durante la perquisizione è stato trovato anche lo smartphone che era nella borsa rubata. Le due ragazze hanno fatto ricorso alle cure mediche, con prognosi di cinque giorni per entrambe.