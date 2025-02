Napoli, sequestro record di cocaina: 80 kg in un tir dal valore di 10 milioni di euro

Napoli: 80 chili di cocaina in un tir, in manette due persone

Scoperti mentre scaricavano 80 chili di cocaina da un tir: due arresti a Napoli. Blitz dei carabinieri lungo la Circumvallazione, in manette un napoletano di 33 anni e un 47enne di origini romene. Un sequestro importante per i carabinieri di Napoli e un duro colpo per la criminalità organizzata. La droga che avrebbe fruttato nel mercato della vendita al dettaglio circa 10 milioni di euro.

Nella serata di ieri, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno interpretato il carico di cocaina lungo la Circumvallazione esterna. I due arrestati sono stati bloccati mentre stavano caricando delle buste dal tir al bagagliaio di un'auto.

All'interno, i carabinieri hanno trovato 70 panetti di cocaina purissima contrassegnati dal peso totale di 81 chili e 740 grammi ed un valore stimato di circa 10 milioni di euro sul mercato dello spaccio. I due uomini sono ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.