Napoli, sparatoria nella notte: morti due giovani pregiudicati di 21 e 22 anni

Napoli, sparatoria nella notte: morti due ventenni

Sparatoria nel napoletano, ad Acerra, in via Leonardo da Vinci. Sono morti due ragazzi: Vincenzo Tortora, 21 anni e Pasquale Di Balsamo, 22 anni. Lo scontro armato è avvenuto intorno all’1.30 di notte. Secondo le ricostruzioni, appartiene al clan degli “stagnari” Vincenzo Tortora, giovane ras dell'omonima famiglia criminale conosciuta ad Acerra che si occupa principalmente di droga.

Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che indagano sull’accaduto, c’è anche quella di un conflitto a fuoco tra Tortora e Di Balsamo, che si sarebbe concluso con la morte per entrambi. Ma non si escludono però al momento anche piste alternative, come quelle di un agguato deciso da fuori, dal vicino comune di Afragola.

