'Ndrangheta e narcotraffico anche in Toscana, smantellato giro da oltre 50 mln

'Ndrangheta, smantellato un giro d'affari da oltre 50 mln di euro

“La Toscana, ormai da qualche anno, non è indenne alla presenza delle mafie”, spiega l'attivista antimafia Domenico Capezzoli. Un’indagine sulla custodia cautelare di componenti di bande criminali da parte della Guardia di Finanza, Scico e Procura Antimafia e Antiterrorismo, con sfere di influenza in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria ha evidenziato la presenza di 37 persone in carcere e 3 ai domiciliari, più l'obbligo di soggiorno.

Più di 160 militari sono stati coinvolti in un'operazione che ha coinvolto Livorno, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona, Brescia, Pavia, Roma, Foggia, Potenza, Croazia Province di Rotone e Reggio Calabria. La complessa indagine è durata più di due anni, diretta dalla Dda di Bologna e coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, vista la convergenza emersa con altri reparti investigativi della Procura della Repubblica di Firenze, Potenza e Trento, ha inoltre permesso di individuare una fitta rete di residenti cinesi coinvolti, professionalmente e sistematicamente, nel riciclaggio di bande criminali che accumulano ingenti proventi illeciti.

Oltre alle misure preventive, le Fiamme Gialle di Bologna hanno sequestrato 44 fabbricati e terreni, 17 tra autoveicoli e motocicli, 354 rapporti bancari e 80 tra società, attività commerciali e partecipazioni, per un valore complessivo stimato di oltre 50 milioni di euro; sono state inoltre effettuate numerose ricerche personali e locali.