'Ndrangheta, blitz in Calabria: indagato anche l'ex governatore Oliverio (Pd)

Calabria, in blitz carabinieri Ros indagati anche ex governatore Oliverio ed ex assessore Adamo

Maxi blitz antimafia in Calabria che conta 123 indagati per un totale di 43 misure cautelari. Ai domiciliari è finito anche l'ex consigliere regionale Enzo Sculco. Ma non solo. Tra gli indagati nell'operazione dei carabinieri del Ros che questa mattina hanno eseguito numerose ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Dda, anche l'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, eletto col Pd, e l'ex assessore regionale Nicola Adamo. Oliverio, in carica dal 2014 al 2020, è accusato di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose.