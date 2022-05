Nel Forlivese, trovata morta in casa una coppia

Trovata morta una coppia di pensionati, s'indaga sull'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Sono stati trovati, nella serata del 21 maggio, a Spinello, una frazione di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, i corpi senza vita di una coppia di pensionati. Moglie e marito sessantenni non davano più notizie ai figli da due giorni. Questi, dopo le insistenti telefonate ai genitori, hanno avvisato e allertato le autorità locali, che sono intervenute poco dopo.

I carabinieri del posto sono intervenuti insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Meldola e ai vigili del fuoco e hanno scoperto i cadaveri, che giacevano nel letto privi di vita uccisi a colpi di pistola. L'ipotesi più accreditata da parte degli inquirenti è che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

I coniugi pensionati trovati senza vita si chiamavano: Paolo Neri di 67 anni e Stafania Platania di 65 anni, entrambi erano stati dipendenti del Senato. Il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, commenta all’ANSA la tragica scoperta: “A fatti così non siamo abituati. Non li conoscevo personalmente ma so che non erano residenti a Santa Sofia. Lo sono stati in passato quando, e ora qui avevano una seconda casa da diversi anni. Ho parlato con qualche vicino ma finora non è emerso nulla di strano”.

Leggi anche: