Nelle ultime 24 ore due poliziotti e un carabiniere si sono suicidati

Allarme nelle forze dell'ordine, due poliziotti e un carabiniere si sono suicidati

Lutto nel mondo delle forze dell'ordine, a causa di tre suicidi. Ieri, 7 settembre, il carabiniere della forestale Francesco Goisis, di 39 anni si è tolto la vita nella caserma di Rimini utilizzando la pistola d'ordinanza. Il corpo è stato ritrovato dai colleghi, che hanno dato l'allarme e prestato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza. Gosis è deceduto poco dopo.



Nelle stesse ore, a Jesolo, un agente della polizia locale di 43 anni si è suicidato nella sua abitazione, il motivo legato al gesto è lo stress causato dal lavoro. Mentre, nella mattinata di oggi 8 settembre, è arrivata la notizia del suicidio di un poliziotto di Cremona. Luomo si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza.

Dall'inizio del 2022, ci sono stati 48 suicidi tra membri delle forze dell'ordine



L'Osservatorio Suicidi in divisa rileva che dall'inizio dell'anno sono stati 48 i membri delle forze dell'ordine che si sono tolti la vita. In particolare sono dieci Carabinieri , 4 carabinieri forestali, sei uomini della Guardia di Finanza, tre membri dell'Esercito, tre agenti di Polizia Penitenziaria, 16 poliziotti, cinque agenti della Polizia Locale.

A questi vanno aggiunti due Vigili del fuoco, un membro dell'Aeronautica militare e due guardie giurate. Il trend dei suicidi del 2022 appare in crescita rispetto allo scorso anno. Nel 2021 gli eventi segnalati sono stati 57, nel 2020 51, nel 2019 69. Precisamente l'Osservatorio Suicidi in Divisa afferma: "In media ogni cinque giorni un cittadino in uniforme si toglie la vita, ma il numero effettivo potrebbe essere addirittura superiore perché non tutti gli eventi vengono resi noti, il più delle volte per volontà dei familiari".