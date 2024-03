Normale di Pisa, stop bando con Israele. Luiss annulla l'evento con Nardella

La Normale di Pisa chiede lo stop all'accordo con Israele

Anche le università italiane in "guerra" contro Israele. La Scuola Normale di Pisa chiede al ministero degli Esteri di rivalutare l'accordo con Israele previsto nel 'Bando scientifico 2024', emesso il 21 novembre del 2023 in attuazione dell'intesa per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica' tra i due Paesi. La richiesta era stata fatta dagli studenti, la mozione è stata poi approvata a maggioranza dal Senato accademico.

'Si rinnova con forza, anche alla luce della risoluzione Onu del 25 marzo 2024 - si legge nel testo - la richiesta di rilascio degli ostaggi e di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza al fine di scongiurare l'ulteriore aggravarsi di una situazione umanitaria ormai disperata, che si configura ogni giorno di più come un'inaccettabile forma di punizione collettiva della popolazione palestinese'.

Nardella: "Annullata la presentazione del mio libro alla Luiss"

La presentazione del libro del sindaco di Firenze Dario Nardella 'La città universale' era in programma il 4 aprile alla Luiss a Roma ma "mi ha chiamato il presidente della Luiss Gubitosi, molto dispiaciuto e mi ha chiesto di annullare l'evento".

Lo ha reso noto lo stesso Nardella dicendo di essere "rimasto sbigottito e dispiaciuto perché avevamo concordato la presentazione del libro con personalità di varie posizioni politiche come Gaetano Quagliarello la cui storia politica di centrodestra è nota a tutti e anche la professoressa Cerrina Feroni che certo non è un'intellettuale di sinistra, tutt'altro".