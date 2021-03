Notti insonni per la movida. Comune di Torino nei guai: 42mila € a persona

Il Comune di Torino dovrà risarcire 29 cittadini del quartiere San Salvario. Lo ha stabilito un giudice, accogliendo la domanda di protesta degli abitanti, stufi dei continui schiamazzi notturni a causa della movida. Le notti insonni - si legge sul Corriere della Sera - valgono 500 euro al mese di risarcimento. La giunta, sia quella targata Appendino sia la precedente di Fassino, è colpevole di non aver adottato «le misure necessarie a contenere entro i limiti di legge i rumori notturni provocati dalla movida» e di non aver arginato «il disagio causato dal flusso massiccio e costante di persone che stazionano e intralciano la libera circolazione».

E' stato violato - prosegue il Corriere - "il diritto alla tranquillità dei cittadini". Ora dal fondo cassa del bilancio locale dovrà uscire poco meno di un milione e duecentomila euro, pari a 42 mila euro a residente. Seimila per ciascun anno di turbamento subito, 500 euro al mese: a partire dal 2013 e fino al marzo del 2020, mese in cui è entrato in vigore il lockdown a causa della pandemia da Covid.