Nuovi guai per l'ex annunciatrice Rai Virginia Sanjust: condannata a 14 mesi

Roma, condannata a 14 mesi Virginia Sanjust di Teulada, accusata di estorsione ai danni della sorella

Virginia Sanjust di Teulada, ex annunciatrice Rai, dovrà scontare un anno e due mesi di carcere per un’estorsione da 15 euro ai danni della sorella. Non è la prima volta che la Sanjust ha a che fare con la legge: era già stata condannata in precedenza per un tentato furto.

Stando a quanto ricostruito, Sanjust avrebbe rubato alla sorella le chiavi di casa e quelle dell'automobile, poi ha preteso del denaro, in realtà pochi euro, circa 15, per riconsegnarle.

Come riporta la Repubblica "è l’ennesimo episodio che narra del malessere di una donna che in questo momento è ricoverata a causa delle problematiche psichiche di cui risente da tempo. Per questi problemi recentemente è stata arrestata per aver rubato monetine da un auto. E poco tempo fa è anche stata assolta in appello dopo essere stata condannata in primo grado per un’estorsione da 10 euro ai danni della nonna, l’attrice degli anni ’ 50 Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, scomparsa lo scorso agosto.

«Minacciava di distruggere l’abitazione » , raccontano gli atti che descrivono l’ira dell’indagata e la reazione della nonna, asserragliata in camera mentre la nipote distrugge la casa. «È vero che ho sfasciato casa di nonna, ma non ho estorto soldi. Ritengo che la mia persona valga più delle case» , si era difesa l’ex volto televisivo senza troppo convincere i magistrati.

Adesso invece è stata la sorella a denunciarla. «Dammi i soldi e ti ridò le chiavi», avrebbe detto la Sanjust alla sorella Beatrice, pretendendo 15 euro per restituire le chiavi di casa e della macchina rubate qualche istante prima. Una dinamica che ha portato alla condanna emessa ieri".

Ora la condanna e la reazione a caldo del figlio, che chiede più attenzioni per la donna "pensano di strumentalizzare la giustizia ottenendo la condanna di mia madre e questo al solo scopo di metterla sotto tutela ed estrometterla da qualsiasi tipo di possibilità di partecipare alla divisione di un consistente patrimonio".