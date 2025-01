Scoperta la proteina che scioglie il grasso, lo studio che può sconfiggere per sempre l'obesità

Obesità: gli scienziati hanno scoperto che la proteina MCJ è coinvolta nel processo che trasforma il grasso bruno in calore. Potrebbe essere la soluzione per perdere peso

La proteina mitocondriale MCJ svolge un ruolo centrale nella combustione dei grassi, e potrebbe contribuire a contrastare l'obesità. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell'Organ Crosstalk in Metabolic Diseases Group presso il National Cancer Research Centre (CNIO) e del National Centre for Cardiovascular Research (CNIC).

Il team, guidato da Guadalupe Sabio e Cintia Folgueira, ha individuato un nuovo meccanismo attraverso il quale il grasso bruno viene convertito in calore, per proteggere dalle patologie associate all'obesità. Questa condizione, che colpisce 650 milioni di persone in tutto il mondo, influenza lo sviluppo di malattie cardiometaboliche e aumenta il rischio di cancro. Il gruppo di ricerca ha scoperto che la proteina MCJ, presente nei mitocondri, è coinvolta nel processo attraverso il quale il corpo brucia il grasso bruno e lo converte in calore, suggerendo che la proteina potrebbe rappresentare un bersaglio importante per il trattamento dell'obesità. Gli scienziati hanno rimosso la MCJ da un modello murino con obesità, e gli animali hanno iniziato a perdere peso.

"Il tessuto adiposo - spiega Sabio - può immagazzinare energia, ma svolge anche un ruolo cruciale nella gestione delle risorse e agisce come regolatore del metabolismo corporeo. Modulare la sua funzione potrebbe quindi rappresentare una strategia efficace per contrastare l'obesità". "Scoprire nuovi meccanismi di produzione di calore nel grasso bruno - aggiunge - è uno degli obiettivi più interessanti nello studio delle malattie correlate al peso. Oggi sappiamo che esistono diversi meccanismi attraverso cui il grasso bruno genera calore, e possiamo provare a sfruttare questi meccanismi per ridurre il rischio di accumulare tessuto adiposo malsano. Il nostro lavoro rivela che la proteina MCJ potrebbe essere un nuovo bersaglio terapeutico per correggere le malattie associate all'obesità. Saranno ovviamente necessari ulteriori approfondimenti per valutare la possibilità di adattare questa tecnica anche agli esseri umani".