Olio, solo 9 su 20 sono extravergine. Ecco i marchi

Olio, la lista dei "finti" extravergine. Ecco quali sono

L’olio è un elemento imprescindibile per la dieta mediterranea e come tale è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy in tutto il mondo ma non è oro tutto quel che luccica. Lo conferma l’indagine condotta da Il Salvagente che ha analizzato 20 brand di olio extravergine per verificare se la purezza dei loro prodotti fosse davvero meritevole della classificazione di massima qualità. Per ovvie ragioni infatti, riportare la parola extravergine in etichetta, attira subito l’occhio del consumatore che per questo è disposto a spendere una cifra maggiore per portare in tavola un olio di qualità superiore.



Le analisi condotte però hanno rivelato che più della metà dei marchi presi in esame, non soddisfa i requisiti per definirsi “extra” ma solo "vergine”, nel caso specifico, solo nove su 20 hanno “superato il test”, mentre gli altri sono stati “declassati”. Ecco quali sono.

Carrefour extra cucina delicata COOP Classico Pietro Coricelli qualità tracciata Bertolli gentile Cirio cucina delicata Conad classico Dante terre antiche Esselunga classico Primadonna Lidl Frantoio Larocca delicato Eurospin Fra’ ulivo MD

