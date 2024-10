Omicidio a Napoli: uomo ucciso a coltellate nella notte dopo una lite in strada

Napoli, omicidio in strada dopo una lite per futili motivi: Mariano Pilato ucciso a coltellate. Preso l'assassino

Una lite per futili motivi degenera e accoltella a morte il suo amico: 59enne arrestato dalla Polizia di Stato per omicidio. Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e dei commissariati Dante e Decumani sono intervenuti in via Benedetto De Falco, zona Materdei, dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa.

Sul posto hanno trovato il corpo senza vita di Mariano Pilato, 47 anni, che era stato accoltellato al culmine di una lite per futili motivi. Le indagini lampo hanno permesso ai poliziotti di identificare l'uomo ritenuto responsabile della brutale aggressione. Roberto Ambrosio, un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per omicidio.