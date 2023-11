Omicidio di Giulia, il papà: "Ragazze denunciate, vi salverete la vita"

Omicidio di Giulia, il papà: "Se ci sono avvisaglie ditelo per salvarvi vita"

"Ringrazio tantissimo il ministro per la laurea, in cuor mio è una cosa che è già avvenuta quel giovedì, lo vedete dai fiocchi rossi sul cancello di casa. Non posso che ringraziare perché Giulia se lo è meritato. Da questa vicenda deve nascere qualcosa; noi come famiglia ci impegneremo attivamente". Lo ha detto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la 22enne uccisa, fuori dalla casa a Vigonovo intervistato dai giornalisti. "Non ho sentito la famiglia di Filippo" - ha proseguito.

"A noi come famiglia - ha aggiunto - ovviamente Giulia manca tantissimo, l'avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro". "Se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate - ha sottolineato - comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita, per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio. Io come padre ovviamente mi faccio delle domande, e purtroppo il tempo è passato. È troppo tardi adesso - ha concluso - facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua".

Giulia, la sorella: "Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e del presente"

(AGI) - Roma, 19 nov. - "Oggi è il tempo del dolore ma domani è il tempo del cambiamento. Bisogna trasformare questa cosa in un esempio, dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e del presente". Lo ha detto Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la 22enne uccisa, fuori dalla casa a Vigonovo parlando con i giornalisti. (A