Omicidio Garlasco, tutto da rifare: verso il test del Dna a decine di testimoni

Omicidio Garlasco, chi ha ucciso Chiara Poggi? Si rischia un nuovo processo

Rischia di essere tutto da rifare il processo sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, ma ora sono emerse nuove tracce di Dna che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche per l'amico del fratello di Chiara, Andrea Sempio. Ma non sarebbe finita qui, i pm adesso chiedono l'incidente probatorio e valutano di far effettuare il test del Dna a tutti i testimoni di questo caso. Saranno esaminati - riporta Il Corriere della Sera - "campioni biologici e reperti della vittima" sui quali "nel corso dei pregressi procedimenti penali" non sono mai state eseguite analisi genetiche.

Tamponi e oggetti sui quali i magistrati della Procura di Pavia cercheranno tracce non solo del nuovo indagato Andrea Sempio, 37 anni, ma anche di altre persone eventualmente coinvolte nel delitto di Chiara Poggi. La formula dell'incidente probatorio - prosegue Il Corriere - consentirà di ottenere elementi che avranno il valore di prova nel corso di un eventuale dibattimento. Ora si attende il parere del gip e l’eventuale fissazione dell’esame. L’incidente probatorio dovrebbe riguardare l’estrazione del Dna dal tampone prelevato a Sempio e il successivo confronto con i risultati (il campione non esiste più) emersi dalla perizia del professor Francesco De Stefano.

Ora gli inquirenti confidano che possano essere "utilmente sottoposti a indagine genetica alla luce dell’incremento della sensibilità analitica raggiunta dai più recenti kit commerciali di caratterizzazione del profilo del Dna e della più evoluta strumentazione di laboratorio". La Procura confronterà quei reperti anche con i profili genetici (familiari, carabinieri, medici legali, soccorritori) raccolti nel 2007.