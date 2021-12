Omicidio Tarquinia, pista passionale. 39enne contesa, tradito da tracce auto

Omicidio Tarquinia, fermato il presunto killer del prof. Pista passionale

Sembra essere arrivata ad un punto di svolta la vicenda del professore di Tarquinia freddato da un colpo di pistola alla tempia martedì scorso. Il movente sarebbe passionale, Dario Angeletti e il suo presunto killer, fermato dalla Polizia e tenuto da ore sotto torchio, avrebbero avuto in comune l'interesse per una donna. Il delitto delle Saline dunque ha un movente passionale. Ma la Procura di Civitavecchia, - si legge sul Messaggero - che indaga sul caso con i carabinieri del nucleo investigativo e del comando provinciale, non svela granché dei primi accertamenti.

Ci sarebbe stata - prosegue il Messaggero - una discussione tra i due prima dello sparo. Vittima e carnefice si conoscevano, probabilmente si erano dati appuntamento nel parcheggio per parlare. Discutere di quella relazione che, almeno secondo il presunto omicida, non andava bene. Parole, forse urla, che in pochi istanti si sono trasformate in un omicidio. Il sospetto killer, secondo l'accusa, avrebbero perso la pazienza ed estratto la pistola. Un colpo solo, da distanza ravvicinata. Era innamorato perso di una 39enne, l'aveva perseguitata al punto di essere denunciato per stalking. Era convinto che Angeletti rappresentasse un ulteriore ostacolo tra loro due, per questo lo avrebbe ucciso, non sopportava che i due si frequentassero. A incastrare il presunto killer sarebbero state le telecamere che hanno inquadrato seppur da lontano la sua auto e le tracce lasciate dagli pneumatici sulla terra sarebbero risultate compatibili con la sua vettura. Parecchi i passaggi nello stesso punto con l'auto, come se lo volesse controllare.

