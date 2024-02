Omicidio Tramontano, Impagnatiello piange in aula

Alessandro Impagnatiello, mentre assiste al processo per l'omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano da lui uccisa mentre era incinta di 7 mesi del loro bimbo, quando è stata mostrata l'immagine del corpo di Giulia ha cominciato a singhiozzare. Da quel momento l'uomo, blu jeans, giaccone blu e maglia grigia, si tiene la testa tra le mani e non ha più alzato lo sguardo. Il 5 febbraio dell'anno scorso, mentre era all'aeroporto di Malpensa ad aspettare Giulia che rientrava da Napoli, Alessandro Impagnatiello sul suo smartphone faceva ricerche sul "cloroformio", qualche giorno dopo acquistato via internet sotto falso nome e poi ritrovato in cantina. È un particolare emerso durante la deposizione di un maresciallo dei carabinieri sentito stamane in aula al processo sull'omicidio di Giulia Tramontano.

Omicidio Tramontano, la madre di Giulia: lotteremo per te

"Amore mio, oggi si parlera' di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verita' a costo della vostra splendida vita. Tu sarai sempre per noi la nostra immensamente Giulia e Thiago il nostro angelo. Lotteremo per te fino all'ultimo". Lo ha scritto su Instagram Loredana, la mamma di Giulia Tramontano, prima dell'inizio della seconda udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, l'ex fidanzato della ragazza accusato di averla uccisa lo scorso 27 maggio.

Omicidio Tramontano, il padre: "Nulla ci restituirà Giulia"

Sempre su Instagram e' intervenuto anche il padre Franco: "Nulla ci restituira' Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinche' sia fatta giustizia per lei e Thiago". Oggi nell'aula della Corte di assise e' presente a nome della famiglia solo un cugino di Giulia. La madre e la sorella della 26enne, uccisa mentre era incinta al settimo mese, compariranno davanti ai giudici il 7 marzo per la loro deposizione come testimoni.

Giulia Tramontano, la vicina di casa: "Quella sera li sentii litigare"

"Io ho sentito gridare, una voce alta di una donna. Non era un grido di dolore, era quella di una litigata che dopo neanche due minuti e' finita". E' il ricordo della vicina di casa di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano la sera del 27 maggio 2023 in cui l'uomo avrebbe ucciso l'allora fidanzata incinta di sette mesi. La donna e' stata sentita come testimone dell'accusa. Prima della vicina di casa si sono seduti sul banco dei testimoni il titolare della societa' di pulizie che ogni martedi' e venerdi' lavora nella palazzina di via Novella 14/A di Senago. Come la mattina del 30 maggio, in cui oltre a vedere Impagnatiello aggirarsi nella zona del garage ha udito dei suoni sospetti: "Ho sentito il rumore di trascinamento, come di un sacco pesante perche' non era continuo, avvenuto in due momenti diversi tra le cantine e il box", ha detto rispondo alle domande della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Per la terza udienza del 7 marzo sono state citate come testimoni la 23enne italo-inglese che aveva una relazione parallela con Impagnatiello e la madre della vittima.