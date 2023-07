Orrore a Bari, primario arrestato: "Presi soldi da un suo paziente oncologico"

Bari, in manette un primario: estorceva denaro ad un suo paziente

Un primario dell'ospedale Giovanni Paolo II di Bari è finito in manette. Per lui l'accusa è pesante, colto in fragranza di reato mentre prendeva soldi da un suo paziente. Per Vito Lorusso - si legge su Repubblica - l’accusa è di concussione e peculato. Avrebbe chiesto denaro non dovuto per agevolare l’uomo rispetto ad altre persone. Durante le operazioni dei carabinieri si è sentito male ed è stato portato in ospedale.

Le contestazioni formulate all’atto dell’arresto sarebbero concussione e peculato, ma a questo punto sarà la Procura a dover valutare gli elementi che hanno indotto i carabinieri ad agire, chiedendo al gip la convalida dell’arresto e un’eventuale ordinanza di custodia cautelare, laddove lo ritenesse opportuno.