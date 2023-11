Orrore in Sardegna, stupro di gruppo su una diciottenne: fermati due clochard

Orrore in Sardegna, stupro di gruppo su una 18enne: fermati due stranieri senza fissa dimora

Due stranieri senza fissa dimora, di 31 e 26 anni, sono stati arrestati ad Arzachena, nel Nord-Est della Sardegna, per violenza sessuale aggravata nei confronti una ragazza. Il provvedimento, disposto dalla Procura di Tempio Pausania, è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione. L'episodio risale al 21 ottobre scorso, mentre la giovane era in compagnia di un amico nel centro di Arzachena. Le indagini sono partite dopo la sua denuncia, che ha consentito ai militari di risalire ai due presunti responsabili, ora trasferiti nel carcere di Bancali, a Sassari.

"Sono profondamente amareggiato nell'apprendere la notizia del terribile atto compiuto a danno di una giovane donna nel cuore della nostra cittadina", interviene il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, in una nota. "Un episodio vergognoso e indegno che colpisce tutti. Le prime informazioni divulgate dalla Procura di Tempio e dai carabinieri della Stazione di Arzachena segnalano il fermo di due persone. Attendiamo gli sviluppi sulla vicenda, ma mi auguro che le Autorità competenti possano assicurare alla giustizia i colpevoli al piu' presto. Gesti lesivi della libertà e della dignità delle donne come questi non meritano scusanti. La mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia è massima".