Processo Grillo Jr, il giorno decisivo. Silvia: "Mi hanno violentata tutti"

Processo Grillo Jr, tremano gli imputati. Silvia pronta a raccontare tutti i dettagli di quella notte

Il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici accusati da due ragazze di stupro di gruppo è giunto al momento chiave. Silvia, la giovane italo-norvegese che li ha denunciati comparirà per la prima volta davanti al giudice ma non guarderà negli occhi il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle e gli altri imputati, l'udienza clou sarà in forma privata. Affilano le armi - si legge su Il Giornale - i difensori di Grillo jr e degli altri giovani della Genova-bene sotto processo per stupro di gruppo davanti al tribunale di Tempio Pausania. Per il figlio del comico e per i suoi amici tra oggi e domani si gioca la partita decisiva di un processo apparso a tratti interminabile, e che si avvia dopo un anno e mezzo alle battute conclusive. Per due giorni davanti ai giudici del tribunale sardo siederà Silvia, la ragazza che ha denunciato Ciro e gli amici, dando il via all’indagine.

Dovrà raccontare sotto giuramento ciò che accadde quella notte d’estate di quattro anni fa. E, arrivati a questo punto, ormai è evidente che la sorte dei quattro imputati si giocherà tutta sulla credibilità del racconto di Silvia. Un assaggio del trattamento che attende oggi Silvia - prosegue Il Giornale - si è avuto un mese e mezzo fa, quando in aula ha dovuto presentarsi Roberta, l’amica che la notte del 16 luglio 2019 era con lei nella villa in Costa Smeralda, ospite di Grillo junior e dei suoi amici. Anche lei per la Procura fu vittima delle pulsioni sessuali dei giovani, che le piazzarono i genitali in faccia mentre dormiva: episodio certo, documentato dalle immagini sui cellulari. Di quanto le accadde mentre dormiva Roberta ovviamente non sa nulla. Ma sa cosa accadde prima, quando entrò in una stanza e trovò l’amica Silvia in lacrime, "mi hanno violentata, tutti".