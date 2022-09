Ostia, ragazza violentata a turno dagli amici del fidanzato, due arresti

Ostia, quindicenne viene violentata a turno dagli amici del fidanzato: lui non reagisce. Scattati due arresti

Una ragazza di 15 anni, nel settembre 2021, è stata violentata a turno dagli amici del fidanzato: lui ha assistito allo stupro di gruppo senza reagire. La 15enne si è presentata al commissariato del X° distretto di polizia, di Ostia dove ha raccontando tutta la vicenda, le indagini si sono concluse solo a metà settembre 2022.

Alla ragazza è stato teso un tranello: il fidanzatino l'ha invitata per una passeggiata



Dalla ricostruzione dei fatti, il fidanzato, cui la ragazza era legata all'epoca da un anno, le ha teso una trappola. Precisamente il 16enne è passato a prenderla con la scusa di fare una passeggiata insieme a due amici più grandi (entrambi erano appena diciottenni). Durante l'incontro, a un certo punto la conversazione intrapresa dal gruppo è passata su argomenti a sfondo sessuale.



La ragazza ha capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, prima per scherzo poi sempre più insistentemente, il fidanzato e gli altri due, le hanno propoposto di avere un rapporto di gruppo. La 15enne, è stata trascinata in macchina, gli amici del fidanzato l'hanno costretta a praticargli del sesso orale a turno, mentre lui è rimasto a guardare.

La ragazza pensava di superare l'abuso senza denunciare, poi, ha raccontato tutto alla madre



La vittima, dopo la violenza di gruppo, ha cercato di dimenticare, ma il peso di quanto è accaduto l'ha fatta crollare e raccontare tutto prima alla mamma, poi, alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Gli inquirenti hanno ascoltato la 15enne e raccolto tutte le prove. Le indagini sono durate circa un anno ed ora è scattato l'arresto, convalidato dal giudice delle indagini preliminari, per i due maggiorenni accusati di violenza sessuale di gruppo su minore. Mentre il fidanzato risulta indagato e la sua posizione è ancora al vaglio: ma secondo l'accusa sarebbe stato consapevole di aver portato la giovane in una trappola.