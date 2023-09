Ostuni, comportamenti vessatori nei riguardi di studenti: risponde il preside

Prof insulta gli studenti, dopo il caso sollevato da Affari arriva la lettera del preside della scuola di Ostuni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del dirigente scolastico dell’istituto tecnico Pantanelli Monnet di Ostuni, Natale Palmisano, a seguito degli articoli relativi alla denuncia di comportamenti vessatori secondo gli studenti del primo anno da parte di un professore.

“Nel prendere atto delle notizie riportate nei due articoli a firma di Fabiana Agnello pubblicati il 19 e il 21 c.m. sulla testata online Affaritaliani.it, riguardanti vicende che interessano questo Istituto, mi preme comunicare che sono in corso tutte le attività necessarie per accertare la verità dei fatti denunciati, con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche (organi collegiali, docenti, studenti, famiglie).

Allo stato attuale, nessuno dei docenti, pur invitati a farlo dal Dirigente scolastico, ha ammesso proprie responsabilità, né sono pervenute, da parte delle famiglie e degli alunni, segnalazioni che confermino il contenuto dei due articoli.

All’esito di tutti gli accertamenti necessari, che saranno compiuti senza ritardo, qualora emergessero fatti imputabili a singoli docenti, rilevanti sotto il profilo disciplinare, saranno adottati i conseguenti provvedimenti come per legge.

Ciò anche a tutela e nell’interesse dell’Istituto, che nella sua più che trentennale presenza sul territorio non è mai venuto meno ai canoni della correttezza e del rispetto nei rapporti tra tutte le componenti scolastiche, ed inoltre a tutela di un corpo docente composto da circa 160 unità, di cui circa 60 impegnate nelle prime classi, che non merita di essere accomunato in un giudizio negativo in presenza di uno o più, singoli ed isolati episodi imputabili alla personale responsabilità dei loro autori.”