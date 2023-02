Padova, gioca un euro e vince un milione. Ma non sa cosa fare con i soldi

La dea bendata bacia in fronte a un operaio, che ha giocato un euro e vinto un milione. Precisamente il fatto è accaduto a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. L'uomo ha giocato al Milion Day con i numeri: 16, 25, 46, 47 e 51 si è aggiudicato il premio. Fin qui tutto normale, ma il fortunato, dopo aver scoperto di essere milionario è tornato nella tabaccheria, la Rampin di Ponte San Nicolò, per chiedere ai titolari cosa fare. È vero: non capita tutti i giorni di cambiare vita. La tabaccheria in questione, però, non è nuova alle vincite: certo, non come quella del 31 gennaio 2023.

Ma in passato, come raccontato al Corriere dai diretti interessati, ce ne erano state altre soprattutto con i Gratta e Vinci. 50mila, 100mila, 120mila. Un milione, tuttavia, è un'altra storia. Ovviamente per l'operaio questi soldi saranno una vera e propria boccata d'ossigeno dall'ansia di arrivare a fine mese. Ma ricordiamo che si tratta pur sempre di gioco d'azzardo e quindi, ai nostri lettori diamo sempre il consueto avviso: il gioco produce dipendenza, occhio a non incappare nella ludopatia.