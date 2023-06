Padre Georg messo alla porta da Bergoglio: "Torna in Germania senza incarico"

Padre Georg, verso l'addio all'Italia: "Tornerà a Friburgo senza nessun nuovo incarico"

Sembra sempre più vicina la parola "fine" per Padre Georg Gänswein, l’ex segretario privato del defunto Papa Benedetto XVI. Dopo mesi di voci, indiscrezioni, sembra infatti che il suo futuro sia scritto. Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, Georg tornerà infatti in Germania entro la fine di giugno. La decisione sarebbe arrivata direttamente da Papa Francesco, che avrebbe chiesto all’ex prefetto della Casa Pontificia di tornare nella sua diocesi natale di Friburgo, nel sud-ovest della Germania, senza che gli sia stato affidato alcun nuovo ruolo o incarico. Ad aggiungere qualche dettaglio è l’agenzia Cna Deutsch, secondo cui il Pontefice avrebbe informato Gänswein, oggi 66enne, durante un’udienza privata lo scorso 19 maggio. Al momento, né l’ex segretario di Ratzinger né il Vaticano hanno emesso alcuna comunicazione in merito.

I primi screzi tra Gänswein e Francesco risalgono addirittura a inizio anno, poco dopo la scomparsa del Pontefice emerito, quando il vescovo ha pubblicato il libro "Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI" Le prime voci di un possibile allontanamento dell’ex segretario di Ratzinger dalla Santa Sede sono arrivate a marzo; secondo il sito spagnolo Religion Digital, Francesco aveva intenzione di affidare a Gänswein la guida di una sede diplomatica in Costa Rica.

