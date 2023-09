Padre Spadaro silurato, gioisce il Vaticano. Il triste futuro del gesuita

Silurato il direttore di Civiltà Cattolica, gioisce il Vaticano

Finalmente ce lo siamo tolti di torno, devono aver pensato a “la Civiltà Cattolica” giornalisti, tipografi, famigli, e perfino il barista dietro l’angolo. Il primo ad annunciare la “liberazione” era stato padre Francesco Occhetta che utilizzando “Xitter” aveva lanciato un irrituale grido di giubilo: “Countdown alla direzione della Civiltà Cattolica, la rivista più autorevole e longeva dei Gesuiti. Auguri!”.

Qualche giorno fa è arrivato l’atteso annuncio ufficiale, perché quando ci sono i gesuiti di mezzo può capitare di tutto: “Il Preposito generale padre Arturo Sosa Abascal (meglio conosciuto come il “Papa Nero”, ndr) ha nominato padre Nuno da Silva Goncalves come nuovo direttore. Dal primo ottobre prenderà il posto di padre Antonio Spadaro che ha guidato la rivista internazionale dei gesuiti per 12 anni (dal 2011) e che è da 25 anni nel Collegio degli Scrittori”.

Tra l’altro il portoghese Goncalves è il primo direttore non italiano. Amico intimo di Bergoglio, ha alle spalle seri studi accademici di tipo storico. Alla notizia sono seguiti caroselli di auto festanti, con utilizzo di trombette da stadio e cori di giubilo inverecondo. Finalmente il messinese Antonio Spadaro si toglieva da cabasisi, dopo anni di direttorato. La causa: “tensioni redazionali” tra alcuni pezzi da novanta della rivista, come padre Occhetta e padre Luciano Larivera che erano stati fatti fuori dalla redazione.