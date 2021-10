Pandora Papers, nuove rivelazioni: ci sono i Berlusconi, Angelucci, Falciai...

In arrivo nuove rivelazioni sui Pandora Papers. E ci sono diversi nomi italiani, elencati da Repubblica: "Le azioni al portatore di Marina Berlusconi a Panama. Il condono fiscale e la tesoreria ai Caraibi dell’imprenditore-editore Giampaolo Angelucci. Le casseforti panamensi di Alessandro Falciai, l’ex presidente del Monte dei Paschi di Siena. Il trust a Singapore intestato all’ex ministro Gianni De Michelis, scomparso tre anni fa ma creato da sua moglie, Stefania Tucci, condannata per riciclaggio delle tangenti dell’amico faccendiere Luigi Bisignani. La società esotica aperta del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, mentre era senatore di Forza Italia".

Pandora Papers, i passaggi di denaro tra un protetto del Cremlino e l'uomo che collegava Berlusconi a Putin

I dettagli saranno raccontati nel numero de L'Espresso di domani, in cui i giornalisti che si sono occupati del caso Pandora Papers focalizzano l’attenzione sugli affari degli italiani indicati come Pep, «Persone esposte politicamente», dalle 14 società internazionali di gestione fiduciaria delle loro ricchezze. "Nel numero in edicola", prosegue Repubbica, "anche la ricostruzione dei passaggi di denaro transitato da società offshore tra il finanziere russo, Yuri Kovalchuk, protetto dal Cremlino e il manager tv Angelo Codignoni, recentemente scomparso, che per almeno un decennio è stato descritto come anello di collegamento operativo tra Vladimir Putin e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi".