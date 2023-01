Papa Francesco difende gli omosessuali: "Essere gay non è un crimine"

Papa Francesco in difesa degli omosessuali: "Devono essere accolti e rispettati: non è un crimine"

"Essere omosessuali non è un crimine". Così ha detto Papa Francesco in una intervista alla Associated Press nella quale bolla le leggi che criminalizzano l'omosessualità come "ingiuste".

Papa Francesco ha sottolineato che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici che sostengono quelle leggi ad accogliere le persone Lgbtqa+ nella Chiesa.

Il Pontefice ha riconosciuto che i vescovi cattolici in alcune parti del mondo sostengono leggi che criminalizzano l'omosessualità o discriminano la comunità Lgbtqa+, e lui stesso ha fatto riferimento alla questione in termini di "peccato".

Ma ha attribuito tali atteggiamenti ai contesti culturali, e ha detto che i vescovi in particolare devono sottoporsi a un processo di cambiamento per riconoscere la dignità di tutti: "Questi vescovi devono avere un processo di conversione", ha detto, aggiungendo che dovrebbero applicare "tenerezza, come Dio ha per ciascuno di noi".

Il pontefice ha citato il Catechismo della Chiesa Cattolica quando ha detto che i gay devono essere accolti e rispettati, e non dovrebbero essere emarginati o discriminati: "Siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama come siamo e per la forza che ognuno di noi combatte per la propria dignità", ha affermato.

Ha anche sottolineato che ci deve essere una distinzione tra un crimine e un peccato riguardo all'omosessualità: "Essere omosessuali non è un crimine, ma è un peccato". "È anche un peccato mancare di carità gli uni con gli altri", ha aggiunto.

Le leggi anti-sodomia negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, più di 12 Stati hanno ancora leggi anti-sodomia sui libri, nonostante una sentenza della Corte Suprema del 2003 le abbia dichiarate incostituzionali. I difensori dei diritti gay affermano che le leggi antiquate sono usate per molestare gli omosessuali e indicano una nuova legislazione, come la legge "Don't say gay" in Florida, che vieta l'istruzione sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nella scuola materna fino alla terza elementare, come prova dei continui sforzi per emarginare le persone Lgbtqa+.

Le Nazioni Unite hanno ripetutamente chiesto la fine delle leggi che criminalizzano l'omosessualità a titolo definitivo, affermando che violano i diritti alla privacy e alla libertà dalla discriminazione e sono una violazione degli obblighi dei paesi ai sensi del diritto internazionale per proteggere i diritti umani di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere.

Dichiarando tali leggi "ingiuste", Francesco ha detto che la Chiesa cattolica può e deve lavorare per porvi fine. "Deve farlo", ha detto.

Circa 67 paesi o giurisdizioni in tutto il mondo criminalizzano l'attività sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso, 11 dei quali possono o impongono la pena di morte, secondo The Human Dignity Trust, che lavora per porre fine a tali leggi. Gli esperti dicono che anche dove le leggi non vengono applicate, contribuiscono a molestie, stigmatizzazione e violenza contro le persone Lgbtq+.

Le critiche di cardinali e vescovi

Le critiche di cardinali e vescovi che sono scoppiate in pubblico nelle settimane successive alla morte di Benedetto XVI, sono state spiacevoli "come un'eruzione cutanea che ti infastidisce un po'", ma è meglio che tenerle nascoste, perché comunque "aiutano a crescere" anche se è "meglio che si facciano in faccia", h dichiarato il pontefice. "Preferisci che non critichino, per motivi di tranquillità", ha spiegato, "Ma preferisco che lo facciano perché significa che c'è libertà di parola".

"Se non fosse così, ci sarebbe una dittatura della distanza, come la chiamo io, dove l'imperatore è lì e nessuno può dirgli nulla". "No, lasciateli parlare perché... La critica ti aiuta a crescere e migliorare le cose".

Le opposizioni, ha poi precisato, "non le metterei in relazione con Benedetto XVI, ma con il logorio di un governo di 10 anni", ha continuato Francesco. All'inizio l'elezione di un Papa sudamericano era stata accolta con un senso di "sorpresa", poi è arrivato il disagio "quando hanno cominciato a vedere i miei difetti e non li hanno graditi. L'unica cosa che chiedo è che me lo facciano in faccia, perché è così che cresciamo tutti, no?", ha aggiunto il Papa.