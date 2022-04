Papa Francesco: la profezia di Ratzinger, come sarà il futuro della Chiesa

Papa Francesco, la profezia di Ratzinger e la Chiesa cattolica

Papa Francesco fa le sue profezie sulla Chiesa e condivide quanto disse Ratzinger a suo tempo. Bergoglio ne ha parlato con i gesuiti maltesi, nel recente viaggio sull'isola e pubblicato da Civiltà cattolica. "Papa Benedetto è stato un profeta di questa Chiesa del futuro, una Chiesa che diventerà più piccola, che perderà molti privilegi, sarà più umile e autentica e troverà energia per l'essenziale. Sarà una Chiesa più spirituale, più povera e meno politica: una Chiesa dei piccoli. Benedetto da vescovo lo aveva detto: prepariamoci a essere una Chiesa più piccola. Questa è una delle sue intuizioni più ricche".

Papa Francesco e il problema delle vocazioni

Papa Francesco ha le idee chiare: "Oggi c'è il problema delle vocazioni, sì. E' anche vero che in Europa ci sono meno persone giovani. Prima si avevano tre, quattro figli a famiglia. Adesso spesso solamente uno. I matrimoni calano, mentre si pensa a crescere nella professione. Direi alle mamme di questi trentacinquenni che vivono nella famiglia di origine di non stirare più loro le camicie!". E ancora: "La vocazione della Chiesa qual è? Non sono i numeri. E' evangelizzare. La gioia della Chiesa è evangelizzare". "Tornare alla Chiesa delle origini non significa guardare all'indietro per copiare il modello ecclesiale della prima comunità cristiana. Non possiamo saltare al storia".

Leggi anche: