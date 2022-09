Papa Francesco: "Prego per l'Italia, più nascite e più figli"

Papa: prego per l'Italia, piu' nascite e piu' figli

"Io oserei oggi chiedere per l'Italia piu' nascite, piu' figli". Cosi' Papa Francesco all'Angelus, a braccio, dopo la messa a Matera a conclusione del 27esimo Congresso eucaristico nazionale".

Guerra in Ucraina: Papa, trovare subito iniziative efficaci per la pace

"Maria, Regina della Pace, conforti il popolo ucraino e ottenga ai capi delle Nazioni la forza di volonta' per trovare subito iniziative efficaci che conducano alla fine della guerra". Ha ricodato il Santo Padre all'Angelus recitato a Matera.

Papa: vergogniamoci, lotta tra ricchi e poveri anche tra noi

"Pensiamo oggi sul serio sul ricco e su Lazzaro, succede ogni giorno e tante volte. Vergognamoci! Succede in noi questa lotta e fra noi e nella comunità – scandisce - tutti siamo peccatori ma da peccatori torniamo a Gesu'".

Migranti: Papa, costruiamo futuro di dignita' per tutti

In questa domenica, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, sul tema "Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati". Ha ricordato il Papa. "Rinnoviamo l'impegno per edificare il futuro secondo il disegno di Dio: un futuro in cui ogni persona trovi il suo posto e sia rispettata; in cui i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta possano vivere in pace e con dignita'", ha sottolineato il Pontefice. "Perche' il Regno di Dio si realizza con loro, senza esclusi. E' anche grazie a questi fratelli e sorelle che le comunita' possono crescere a livello sociale, economico, culturale e spirituale; e la condivisione di diverse tradizioni arricchisce il Popolo di Dio. Impegniamoci tutti a costruire un futuro piu' inclusivo e fraterno!", ha concluso il Papa, aggiungendo a braccio: "I migranti venno accolti, accompagnati, promossi e accompagnati".

Papa: fuori programma a mensa fraternita' di Matera

Fuori programma di Papa Francesco a Matera. Il Pontefice si e' fermato davanti alla Casa della fraternita' "don Giovanni Mele" che da oggi sara' operativa e offrira' il pranzo a una quarantina di detenuti della casa circondariale di Matera. (AGI) Francesco e' sceso dall'auto e in sedia a rotelle sta entrando nella struttura.