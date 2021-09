"Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno". Lo ha detto Papa Francesco in piazza San Pietro per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Pontefice invita a considerare la "speranza che ha ogni migrante di ricominciare a vivere. Non chiudiamo le porte alla loro speranza".