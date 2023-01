Papa: “La salute non è un lusso. Ma il lavoro dei sanitari va tutelato"

Papa Francesco incontra i professionisti sanitari: “La salute non è un lusso”

Un lunga udienza, quella tenuta ieri, 16 gennaio, da Papa Francesco con i rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

“La salute non è un lusso! Un mondo che scarta gli ammalati, che non assiste chi non può permettersi le cure, è un mondo cinico e non ha futuro – ha spiegatoil Pontefice, esortando i sanitari a “a guardare sempre ai valori etici come riferimento indispensabile per le vostre professioni”. Per poi aggiungere: “I valori infatti, se ben assimilati e uniti al sapere scientifico e alle necessarie competenze, permettono di accompagnare nel migliore dei modi le persone che vi sono affidate”.

Papa Francesco incontra i professionisti sanitari: “Il vostro lavoro va tutelato”

Il messaggio di Bergoglio, però, si è rivolto anche agli stessi tecnici: “Ma anche voi, professionisti sanitari siete persone, e avete bisogno di qualcuno che si prenda cura di voi, attraverso il riconoscimento del vostro servizio, la tutela di condizioni adeguate di lavoro e il coinvolgimento di un numero appropriato di curanti, affinché il diritto alla salute venga riconosciuto a tutti".