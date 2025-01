Caccia al giustiziere dei parcheggi abusivi. Gira di notte con un punteruolo e buca le gomme

Caccia al "giustiziere della notte", si sostuisce ai vigili ma con metodi poco ortodossi

Il giustiziere dei parcheggi abusivi nel quartiere Forlanini a Milano continua a mietere "vittime". Il soggetto, che ancora non è stato identificato, agisce di notte e buca le gomme delle auto parcheggiate in divieto di sosta o anche semplicemente posteggiate male armato di punteruolo. Un fenomeno che si ripete da mesi, sono ormai decine i proprietari di queste auto che la mattina seguente andando a lavoro trovano la sgradita sorpresa sotto casa. Per molti - riporta Libero - è l’unico che fa rispettare le regole. Anche se con modi poco ortodossi. Per altri è l’incubo del quartiere. Di certo the car killer si muove nell’oscurità per non essere visto e utilizza un punteruolo per la sua malsana vendetta.

Gli abitanti della zona lo hanno soprannominato, "il giustiziere della notte", ricordando la celebre pellicola del '74 di Michael Winner, nella quale Charles Bronson, dopo aver perso moglie e figlia, violentate e uccise da balordi, si vendicava ammazzando a sua volta chiunque rappresentasse un pericolo per la società. Lui non uccide nessuno, buca solo le gomme. Adesso la Polizia ha intensificato i controlli notturni, dopo i nuovi recenti danneggiamenti di auto.