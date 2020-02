Parigi, incendio a Gare de Lyon: scontri alla stazione della metro. VIDEO

Nel pomeriggio, è scoppiato un incendio nei pressi della stazione Gare de Lyon di Parigi, a rue de Bercy. Secondo quanto riporta il sito di Le Figaro, l'incendio è scoppiato in scontri fra sostenitori e contestatori della star congolese Fally Ipupa, che si esibirà a questa sera a Bercy. Sono stati dati alle fiamme alcuni veicoli e la polizia ha indicato che "l'evacuazione della stazione è in corso" e ha invitato gli utenti ad evitare la zona. Per motivi di sicurezza, RER A e D stanno saltando la fermata da poco prima delle 18. Sulla linea 14, il traffico tra Madeleine e la Bibliothèque François Mitterrand resterà interrotto fino alle 18.45 circa.

