Parigi, giallo su Diary Sow. Scomparsa miglior studentessa del Senegal

Continuano le ricerche di Diary Sow, 20 anni, dopo l’allarme lanciato a Parigi il 7 gennaio. Ancora nessuna svolta sul giallo della brillante ragazza senegalese scomparsa dal 3 gennaio. Da quel giorno nessuna notizia.

Miss Scienze nel 2017 e Migliore Studentessa del Senegal nel 2018 e 2019, era in Francia grazie ad una borsa di studio per una specializzazione in fisica-chimica-matematica.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la scomparsa della ragazza è diventata un caso diplomatico dopo che l’ambasciatore del Senegal, su richiesta del Presidente, ha sottolineato la necessità “di ritrovarla”.

Nous sommes toujours sans nouvelles de Diary Sow 20ans, disparue depuis le 04 janvier 2021.

Merci de maintenir l'extraordinaire élan de solidarité afin de la retrouver saine et sauve #RetrouvonsDiarySow #retrouvonsds @kebetu @RokhayaDiallo @OmarSy @HapsatouSy @BeyeHabib pic.twitter.com/jka57P6mG7 — Consulat Sénégal (@ConsulSenParis1) January 10, 2021

La sua sparizione è stata notata subito in quanto, sempre attenta a non fare assenze, il 4 gennaio Sow non si è presentata alle sue lezioni abituali. Infatti “quando non l’abbiamo vista in classe ci siamo preoccupati subito” dicono i compagni.

L’ultima volta che la studentessa ha parlato con la famiglia è due giorni prima della scomparsa definitiva. Secondo le parole del Messaggero “Il 4 il suo badge risulta utilizzato alla residenza studentesca del boulevard di Port Royal”.

La polizia ha dichiarato che nessuna pista viene esclusa. Intanto nella città molti volantini con il suo volto sono stati diffusi, nella speranza di reperire nuove informazioni. Le ricerche continuano costantemente.