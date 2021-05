Parroco e vice lasciano la Chiesa per amore. Fidanzati con due parrocchiane

A Città di Castello non si parla d'altro. Il parroco e il vice di una parrocchia hanno deciso di lasciare il sacerdozio. Il motivo è che entrambi si sono innamorati, di due donne diverse che frequentano le loro messe. Prima l’uno e poi l’altro, - si legge sul Corriere della Sera - a distanza di qualche mese, hanno bussato alla porta del vescovo della cittadina in provincia di Perugia, monsignor Domenico Cancian, per comunicargli la stessa decisione: quella di chiedere la dispensa e lasciare il sacerdozio. Don David si è innamorato di una volontaria, don Samuele di un’infermiera. Due preti, due amici, la stessa passione per la musica e la stessa voglia di adoperarsi per gli ultimi.

A dare la notizia del ritorno allo stato laicale di Samuele e David - prosegue il Corriere - è stato proprio monsignor Cancian, diramando mercoledì una nota nel corso del ritiro spirituale della Diocesi che «ha accolto con sofferenza, e allo stesso tempo con rispetto, la libera decisione di David e Samuele». Parole comprensive, quelle di Cancian, «grato per il servizio svolto». Poco si sa delle compagne per le quali i due ex «don» di Città di Castello hanno scelto di non indossare più la tonaca. Stando alle inevitabili chiacchiere, Samuele avrebbe trovato il conforto di una infermiera che gli è stata particolarmente vicina in un momento non facile. David si sarebbe invece innamorato di una parrocchiana entusiasta della vita come lui.