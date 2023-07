Pensionata lascia il toyboy per il gatto: “Prima sesso a gogò e ora solo liti"

Pensionata lascia il toyboy: "Prima sesso e ora solo litigi. Preferisco il gatto"

Chi ha detto che il principe azzurro può essere solo un uomo? A volta è meglio un gatto, almeno secondo Iris Jones, una pensionata inglese di 83 anni, balzata agli onori dalla cronaca tempo fa per aver deciso di sposare un 37enne egiziano, Mohamed Ibriham. Era stata proprio la grande differenza d’età a sollevare le malelingue - di 46 anni - che è valsa all'uomo l'etichetta di "toyboy".

Ed ora, la svolta inaspettata: la pensionata ha deciso di lasciare il marito dopo due anni di unione: “Ho adorato tutto di Mohamed. Ma era diventata dura stare con lui. Prima avevamo una vita sessuale fantastica ma poi, invece di fare l'amore, finivamo per litigare tutto il tempo su qualsiasi cosa. E, sinceramente, ho 83 anni: non sono mica un'adolescente malata d'amore che si può struggere di tutto con il proprio partner”.

Nel cuore dell’arzilla anziana ora c’è posto solo per il “suo” Mr Tibbs, il suo amico peloso: “L'ho preso solo pochi giorni dopo che Mohammed se ne è andato ed è già diventato il compagno perfetto. Non si lamenta mai, è molto tranquillo e bello da vedere: lo adoro. E' molto felice qui e non crea problemi”.