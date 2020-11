Pensionato e ladro di libri, denunciato. L'ultimo colpo il volume di Lagioia

Un uomo di 74 anni, pensionato, è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Il suo reato? Rubare libri.

Dopo una vita da impiegato in uno studio di professionisti, ha iniziato la sua seconda carriera, commettendo furti nelle librerie di Genova. L’ultimo colpo alla libreria Coop del Porto antico. Questa volta però è stato incastrato dalle videocamere di sorveglianza e, secondo quanto riportato da Repubblica, è stato riconosciuto e ha dovuto riconsegnare il libro alla titolare del negozio. Il volume che ha fatto scattare la denuncia è stato “La città dei vivi” di Nicola Lagioia che, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha commentato su Facebook: “Arrestato per aver rubato ‘La città dei vivi’. Da lettore di Genet e di Bolaño non posso non provare simpatia per questo signore. E volergli regalare una copia. Al tempo stesso un abbraccio affettuoso alla libreria Coop del Porto antico.”.

Le forze dell’ordine hanno perquisito la casa del 74enne, dove vi erano centinaia di libri di cui, probabilmente, più di una dozzina portati via dalla libreria Coop del Porto antico.