Pensionato si perde nel bosco cercando castagne, ritrovato dopo una notte

Foggia, un 75enne è stato ritrovato questa mattina dopo aver passato la notte nella Foresta Umbra. Il pensionato si era perso alla ricerca di castagne

Una notte in vero stile Halloween per un pensionato di Foggia. L'anziano 75enne è stato ritrovato questa mattina dopo essersi perso nella Foresta Umbra alla ricerca di castagne. L'uomo era in compagnia di un 66enne, che verso le 13 è tornato a depositare in auto il frutto della mattinata di lavoro. Una volta tornato nella Foresta, però, non ha più ritrovato l'amico. A quel punto ha dato l'allarme. L'uomo ha vagato tutta la notte nei boschi fino a quando in mattinata è riuscito a mettersi su strada e ha incrociato un equipaggio della protezione civile in auto che lo stava cercando. Alle battute di ricerca hanno preso parte anche i Carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori Arif. L'uomo è in ottima salute.