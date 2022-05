Perugia, bimbo ricoverato d'urgenza: s'indaga per maltrattamenti

E' in grave condizioni il bambino arrivato in arresto cardiocircolatorio al Meyer di Firenze

Un bimbo di neanche un anno è arrivato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, di Perugia, in arresto cardiocircolatorio e ipotermia, nella tarda mattinata di domenica. A trasportare il piccolo in auto, è stato un amico della mamma. Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo all'arrivo era avvolto in un'asciugamano bagnato.

Dopo essere stato rianimato al pronto soccorso e stabilizzato, il bambino e' stato trasferito in elisoccorso nel primo pomeriggio di domenica, al Meyer di Firenze, dov'è stato ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata.

Pertanto, la Procura della Repubblica di Perugia ha avviato un'inchiesta per verificare l'ipotesi di maltrattamenti. La stessa riferisce che sono state riscontrate sul corpicino fratture pregresse all'omero, all'osso parietale sinistro e una tumefazione dei tessuti molli dell'osso frontale destro. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile.

Gli investigatori hanno sentito per tutta la notte la madre, di nazionalita' nigeriana, parenti e conoscenti, per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilita' penali.



